Samsung Gauss: modello IA per Galaxy S24?

Nella seconda giornata dell’evento AI Forum 2023 organizzato da Samsung, in scena al Suwon Convention Center di Gyeonggi-do (Corea del Sud), il gruppo ha annunciato Gauss, un modello IA sviluppato dalla divisione Research. Sebbene l’annuncio ufficiale non ne faccia menzione, è lecito pensare a una sua integrazione nei prossimi dispositivi commercializzati, a partire dalla linea di smartphone Galaxy S24 in arrivo all’inizio del 2024, come ipotizzato da un rumor recente.

Gauss: IA generativa con il modello di Samsung

Il nome scelto è un omaggio a Carl Friedrich Gauss, matematico, astronomo e fisico tedesco, il cui lavoro sulla teoria delle probabilità è ritenuto di fondamentale importanza per le evoluzioni odierne nell’ambito dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è quello di attingere a tutti i fenomeni e le conoscenze del mondo per sfruttare il potere dell’IA al fine di migliorare la vita dei consumatori, ovunque .

Il modello si compone di tre elementi. Nel dettaglio, sono Gauss Language per la generazione di testi e utile, ad esempio, durante la composizione dei messaggi email o per il riassunto dei documenti, Gauss Code per supportare gli sviluppatori durante la stesura e l’ottimizzazione del codice, e infine Gauss Image per il rendering e la modifica delle immagini.

A renderlo potenzialmente interessante per l’impiego sugli smartphone è la sua natura on-device ovvero la possibilità di agire in locale, evitando così la continua interazione con un server remoto sul cloud come accade, tra gli altri, a servizi come ChatGPT.

Rimane da capire se la novità sia destinata a un’integrazione con Bixby, l’assistente virtuale di Samsung in circolazione ormai da anni, oppure se in qualche modo ne raccoglierà l’eredità.

Quel che sappiamo degli smartphone top di gamma della linea Galaxy S24, ad oggi, è frutto di indiscrezioni e voci di corridoio. Si ipotizza la dotazione di una scocca in titanio (almeno per la variante Ultra) e della connettività satellitare bidirezionale.