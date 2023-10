Samsung Galaxy S24: connettività satellitare bidirezionale

Nei mesi a venire, probabilmente anche prima del previsto, giungeranno sul mercato i nuovi Samsung Galaxy S24 e stando a quanto emerso nelle scorse ore potranno contare su una feature davvero speciale: saranno in grado di effettuare comunicazioni d’emergenza via satellite.

Samsung Galaxy S24: nuovo modem per connettività satellitare bidirezionale

La conferma della cosa è arrivata da Park Yong-in, il CEO della divisione System LSI di Samsung, in occasione del Semiconductor Exhibition (SEDEX 2023) in un più ampio discorso relativo alle caratteristiche e alle prestazioni del neo processore Exynos 2400, il quale ha dichiarato che la società coreana supporterà la suddetta funzionalità a partire dal prossimo anno.

Il processore in questione, infatti, integra un nuovo modem che Samsung ha sviluppato negli ultimi anni che è in grado di garantire la comunicazione diretta bi-direzionale con i satelliti.

Il modem in oggetto sfrutta una tecnologia di comunicazione che si basa sugli standard 5G NTN (non-terrestrial network) definiti dalla 3GPP Release 17 che utilizza i satelliti in orbita bassa per portare la connettività in zone remote della Terra dove il segnale non è ancora disponibile. Oltre ai classici messaggi di testo, si potranno inviare e ricevere immagini e video.

Allo stato attuale, non è ancora chiaro se la suddetta funzionalità sarà presente sull’intera gamma Samsung Galaxy S24 o se risulterà fruibile solo sulle versioni che integrano l’Exynos 2400, ma sicuramente sarà possibile saperne di più nelle settimane successive, con l’avvicendarsi del momento della presentazione dei nuovi smartphone e del lancio sul mercato, atteso per l’inizio del prossimo anno.