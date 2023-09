Samsung Galaxy S24: produzione incrementata e lancio anticipato

Rispetto ai top di gamma attualmente in carica, i Samsung Galaxy S24 a cui saranno tolti i veli nei prossimi mesi saranno in numero maggiore. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Samsung avrebbe pianificato la produzione di 30 milioni di unità dei suoi nuovi smartphone, ovvero il 10% in più rispetto ai Galaxy S23.

Samsung Galaxy S24: 30 milioni di unità

Le varianti saranno “le classiche tre, ovvero quella base, Plus e Ultra. La quota totale sarà divisa a metà: 15 milioni di Galaxy S24 Ultra, la parte restante sarà composta da Galaxy S24+ e S24 standard, per cui di ciascun modello ne saranno prodotti 7,5 milioni.

Il fatto che la sudcoreana abbia scelto di concentrarsi maggiormente sulla produzione del Samsung Galaxy S24 Ultra non deve destare stupore, in quanto dei tre modelli disponibili sarà il più costoso, nonché quello capace di offrire margini di guadagno più elevati e delle tre soluzioni rappresenta quella più desiderabile e, di conseguenza, quella che dovrebbe essere la più venduta.

Ovviamente, trattandosi di indiscrezioni e non di notizie confermate ufficialmente non è da escludere che i numeri possano variare leggermente in corso d’opera, a seconda delle condizioni del mercato.

Inoltre, i partner della sudcoreana per la produzione dei Samsung Galaxy S24 sarebbero i medesimi dello scorso anno e avrebbero ricevuto indicazioni di avviare la produzione in serie dei componenti necessari a novembre, quindi con un mese di anticipo rispetto a quanto fatto nel 2022.

Il fatto che la produzione venga avviata in anticipo lascia presupporre due scenari: l’intenzione di Samsung di anticipare la presentazione di un mese prima del consueto, oppure evitare il più possibile eventuali problemi improvvisi legati alla disponibilità dei componenti.