Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un design poco ergonomico

Al lancio del Samsung Galaxy S24 Ultra ci vuole ancora del tempo, ma in rete circolano già varie indiscrezioni in merito a design e caratteristiche del futuro smartphone della sudcoreana. In particolare, nelle ultime ore sono emersi dei dettagli relativamente al form factor del dispositivo e a quanto pare sarà poco ergonomico per gli utenti.

Samsung Galaxy S24 Ultra: poco pratico da maneggiare

A rendere nota la notizia è stato il leaker Ice Universe, solitamente piuttosto affidabile quanto di stratta di smartphone a marchio Samsung. Ha infatti spiegato che il Samsung Galaxy S24 Ultra risulterà essere poco pratico da maneggiare.

Il problema starebbe tutto nelle dimensioni dello smartphone, pari a 162,3 mm di altezza, 79 mm di larghezza e 8,6 mm di spessore. A ciò va poi a sommarsi il fatto che il display dovrebbe essere piatto, senza curvature centrali o laterali.

Il leaker ha poi aggiunto che un form factor del genere andrà inevitabilmente a incrementare la dimensione dei bordi attorno allo schermo del dispositivo, che dovrebbero essere pari a circa 3,42 mm, contro i 2,55 mm di iPhone 15 Pro Max e i 2,10 mm di Xiaomi 14 Pro. Questo dettaglio potrebbe essere particolarmente deludente per tutti coloro che da un device top di gamma si aspettano cornici ultra sottili.

Per quel che riguarda il resto delle specifiche, si vocifera che il Samsung Galaxy S24 Ultra porterà in dote un display OLED, un processore Snapdragon 8 Gen 3 oppure il SoC Exynos 2400 e una comparto fotografico costituito da un obiettivo da 200 MP (principale, con OIS), uno da 12 MP (Ultra-wide), uno da 10 MP (teleobiettivo) e uno da 50 MP (periscopico). Infine, il dispositivo sarà dotato di una batteria da 5000 mAh con supporto di ricarica da 45W.