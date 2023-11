Il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà la scocca in titanio

Il Samsung Galaxy S24 Ultra, ovvero il prossimo top di gamma della sudcoreana, farà concorrenza ad iPhone 15 Pro e 15 Pro Max non solo in fatto di prestazioni, ma a quanto pare pure per quel che riguarda il materiale usato per la scocca.

Samsung Galaxy S24 Ultra con telaio in titanio

Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, il nuovo smartphone di casa Samsung dovrebbe disporre di un telaio in titanio, proprio com fatto dal colosso di Cupertino per i suoi top di gamma.

Andando più in dettaglio, secondo la fonte, il telaio verrà prodotto da una società cinese chiamata Solomon. Samsung stava in realtà accarezzando l’idea già da un paio di anni, ma a spingere l’azienda a fare questo passo proprio adesso sarebbe stato il recente debutto dei nuovi “melafonini” e l’insistenza delle relative pubblicità proprio sul suddetto aspetto.

La fonte riferisce altresì che inizialmente verranno prodotti 15 milioni di scocche e che sempre inizialmente solo l’S24 Ultra sarà coinvolto, ma in caso di risposta del pubblico positiva ci sarebbe già l’intenzione di sfruttare il materiale in questione pure su altri smartphone Galaxy, presumibilmente sui pieghevoli dell’azienda.

Da tenere presente che, qualora la sudcoreana decidesse effettivamente di adoperare il titanio come materiale per la scocca del suo futuro top di gamma, ciò vorrebbe dire che, essendo il più prestigioso dei Galaxy S proveniente dall’alluminio, si avrebbe un incremento del peso del dispositivo, invece che una riduzione come su iPhone in quanto proveniente dall’acciaio, senza contare l’impatto significativo, al rialzo, sui costi di produzione, sempre per la medesima ragione.