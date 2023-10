Samsung ISOCELL: nuove funzionalità fotografiche

Samsung ha svelato due nuove funzionalità fotografiche che verranno sicuramente incluse tra quelle offerte dal Galaxy S24 Ultra. ISOCELL Zoom Anyplace e E2E AI Remosaic sfruttano il Qualcomm AI Engine e lo Spectra ISP (Image Signal Processor) dello Snapdragon 8 Gen 3 per migliorare la registrazione video e la cattura delle immagini con il sensore da 200 megapixel.

Funzionalità fotografiche avanzate

Samsung spiega che ISOCELL Zoom Anyplace offre una maggiore libertà e creatività durante la registrazione video con la fotocamera da 200 megapixel. L’utente può selezionare il soggetto desiderato e la fotocamera lo seguirà automaticamente (anche quando si muove velocemente), ottenendo un video con meno tremolii.

La funzionalità, che sfrutta il Qualcomm AI Engine dello Snapdragon 8 Gen 3, si applica anche allo zoom-in. ISOCELL Zoom Anyplace consente di catturare contemporaneamente l’intero campo visivo e l’area ingrandita. Entrambe le modalità di visualizzazione possono essere registrate allo stesso tempo in alta risoluzione.

End-to-End (E2E) AI Remosaic è invece la funzionalità sviluppata per le immagini. La cattura effettuata con il sensore da 200 megapixel prevede diversi step in sequenza dopo lo scatto, dall’output dei dati RAW all’output JPEG, passando per lo Spectra ISP.

Con E2E AI Remosaic viene sfruttato il parallelismo e l’intelligenza artificiale per eseguire le operazioni allo stesso tempo, velocizzando l’elaborazione e riducendo la latenza. Samsung non svela quando saranno disponibili le due funzionalità, ma il debutto avverrà sicuramente con il Galaxy S24 Ultra con fotocamera posteriore da 200 megapixel e processore Snapdragon 8 Gen 3.