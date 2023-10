Samsung Galaxy S24: tutti i modelli in titanio

Anche Samsung, a quanto pare, ha deciso, come Apple per gli iPhone 15 Pro, di usare il titanio per i suoi prossimi smartphone di punta. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, i Samsung Galaxy S24 che dovrebbero venire presentati all’inizio del prossimo anno porteranno in dote una cornice nel suddetto materiale.

Samsung Galaxy S24: cornici in titanio come iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

Da tenere presente che sono già svariati mesi a questa parte che si ipotizza il fatto che la nota azienda sudcoreana voglia appiattire i bordi dei vari Samsung Galaxy S24 e per la versione Ultra è stato addirittura ipotizzato un display con un profilo meno curvo, ma sino a questo momento le voci relative al titanio facevano riferimento solo al topo di gamma, mentre le ultime indiscrezioni indicano che questa scelta dovrebbe riguardare in realtà tutti i modelli.

Sembra altresì che Samsung stia progettato di avere più fonti a cui attingere per i telai in titanio, probabilmente per riuscire a soddisfare al meglio la domanda. Pare per l’appunto che la sudcoreana sia intenzionata a produrre le cornici per il modello standard del Samsung Galaxy S24 tramite la sua linea di produzione in Vietnam, mentre per i modelli Plus e Ultra si rivolgerà a due società partner esterni.

Chiaramente è bene tenere presente che attualmente si tratta solo di indiscrezioni e che da parte di Samsung non hanno ancora trovato conferma, ma la fonte, ovvero l’utente @Tech_Reve su X, è solitamente ritenuta molto affidabile e già in altre occasioni ha diffuso informazioni che poi si sono rivelate corrette.