Samsung Galaxy S24: nuovi dettagli sulle funzioni satellitari

Al lancio del nuovo Samsung Galaxy S24 non manca molto, l’evento di presentazione è infatti atteso per gennaio 2024, ma più si avvicina questo momento e più emergono vari dettagli al riguardo. Nelle scorse ore, infatti, è stata segnalata e dettagliata una nuova funzione avanzata, in realtà già vociferata in precedenza, che andrà a caratterizzare lo smartphone: la connettività satellitare.

Samsung Galaxy S24 con connettività satellitare

Secondo le più recenti indiscrezioni, il colosso sudcoreano sarebbe pronto ad accodarsi ad Apple, sulla falsariga di quanto fatto a partire da iPhone 14, nell’implementazione della connettività satellitare sul suo futuro smartphone, in modo tale che, nelle zone non coperte da segnale cellulare, sia possibile chiedere aiuto tramite i satelliti.

È altresì emerso uno screenshot da uno dei Samsung Galaxy S24 in cui viene descritta l’emergenza via satellite, riportando quando segue: Se hai bisogno di rivolgerti ai servizi d’emergenza in una zona non coperta da una rete mobile, ti collegheremo [a loro] via satellite affinché tu possa inviare un messaggio con la richiesta d’aiuto.

Il messaggio conterrà le coordinate GPS, in modo tale da inviare una richiesta precisa ed eventualmente ricevere aiuto. La novità dovrebbe essere resa disponibile sui Galaxy S24 a prescindere dal SoC che viene utilizzato, sia Exynos che Snapdragon. Esiste poi la possibilità che al debutto le funzioni di emergenza via satellite siano disponibili solo in alcuni Paesi, almeno al momento del lancio, per essere poi estese nel corso del tempo ai diversi mercati in cui la nuova gamma dei Galaxy S24 verrà commercializzata.