Samsung Galaxy S24 Ultra con IA: risparmia 420 euro

Amazon propone oggi uno sconto di ben 420 euro sulla versione 12/512 GB del Samsung Galaxy S24 Ultra, lo smartphone top di gamma del marchio. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta a tempo in corso, ma considerando il forte risparmio potrebbe andare presto sold out. Il consiglio per gli interessati è dunque di approfittarne subito per non lasciarsi sfuggire l’occasione. Si tratta del prezzo minimo storico registrato dal lancio.

Sconto 420 euro per Samsung Galaxy S24 Ultra

Il sistema operativo è Android con interfaccia One UI e funzionalità di intelligenza artificiale avanzate come quella per ottenere istantaneamente i riassunti dei testi selezionati. Il cuore pulsante è costituito dal processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, mentre l’intera esperienza ruota attorno al display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e interazione con pennino in dotazione. A questo si aggiungono la quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, il supporto alle reti di ultima generazione e la batteria capiente. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

In questo momento, puoi approfittare dello sconto di 420 euro sul listino acquistando lo smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra, nella versione 12/512 GB e nelle colorazione Titanium Yellow, al prezzo finale di 1.199 euro invece di 1.619 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon: devi solo metterlo nel carrello e procedere al pagamento.

La disponibilità è immediata e si può contare sulla consegna gratuita assicurata in un paio di giorni al massimo per chi effettua subito l’ordine. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione.