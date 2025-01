Samsung Galaxy S25 arriverà con Gemini e Now Brief

Al lancio dei nuovi smartphone Samsung Galaxy S25 manca pochissimo, l’evento Unpacked di presentazione è infatti fissato per il 22 gennaio 2025. Nel mentre, però, continuano a venire a galla informazioni riguardo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dei dispositivi parte della gamma. A tal riguardo, la diffusione anticipata online di parte del materiale promozionale ha permesso di apprendere alcune delle funzionalità di spicco legate all’AI dei futuri top di gamma.

Samsung Galaxy S25 con Gemini e Now Brief

Andando più nello specifico, dall’ultima fuga di notizie si apprende che Samsung ha provveduto a integrare profondamente Gemini sui suoi Galaxy S25. Ci si aspettava che il colosso sudcoreano potesse introdurre un assistente vocale Bixby aggiornato di nuova generazione, ma sembra che la soluzione di casa Google farà la maggior parte del lavoro “sporco”.

Nel materiale promozionale viene fatto l’esempio dell’integrazione di Gemini con altre app, in particolare con YouTube e Samsung Notes, lasciando presupporre che l’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View sarà in grado di prenderne il controllo senza problemi.

Un’altra immagine promozionale mette invece in mostra una nuova funzione denominata Now Brief, che sfrutta l’AI per fornire agli utenti un riepilogo delle loro attività quotidiane.

Viene fatto l’esempio che quest’inedita funzione potrebbe tornare utile per ottenere un riepilogo sulla situazione meteorologica, delle immagini visualizzare in un giorno, che potrebbe permettere di tenere d’occhio eventuali coupon da utilizzare e che potrebbe consentire di ottenere suggerimenti riguardo l’utilizzo delle app. La funzione Now Brief mostra anche informazioni sugli obiettivi di attività quotidiane, lasciando dedurre che raccoglie dati da tutti i dispositivi connessi e varie app.