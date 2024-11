Samsung Galaxy S25: Snapdragon per tutti, ulteriori conferme

Nel corso delle ultime ore, sono emerse ulteriori prove secondo cui tutti i prossimi Samsung Galaxy S25 saranno dotati del chip Snapdragon. Una variante del device con a bordo uno Snapdragon 8 Elite destinata al mercato sudcoreano è stata infatti individuata sulla piattaforma di benchmark Geekbench. Il codice modello è SM-S931N e la “N” finale sta ad indicare il mercato di riferimento.

Samsung Galaxy S25 con Snapdragon 8 Elite su Geekbench

Il chip alla base del device è lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una versione overclockata dello Snapdragon 8 Elite, il SoC per smartphone Android di nuova generazione presentato da Qualcomm a metà ottobre. A dirla tutta, una versione con overclock dello Snapdragon 8 Elite era comparsa online già settimane addietro, ma lo Snapdragon 8 Elite For Galaxy sarà diverso, se non altro perché è stato co-progettato da Samsung e Qualcomm e perché verrà utilizzato esclusivamente dai Galaxy S25.

Storicamente Samsung fa uso di due chip per i suoi smartphone top di gamma, ovvero gli Exynos che sono proprietari e gli Snapdragon. La scelta dell’uno o dell’altro è sempre dipesa dai mercati di riferimento: USA e Corea con Snapdragon, resto del mondo con Exynos. Recentemente, poi, il colosso sudcoreano ha preferito lasciare i modelli Ultra sempre Snapdragon e gli altri due con Exynos in tutto il mondo tranne il Nord America.

Da tenere presente che negli ultimi tempi sonora state diffuse sempre maggiori indiscrezioni secondo cui per la prossima generazione dei suoi smartphone top di gamma Samsung avrebbe deciso di abbandonare Exynos, andando a fare affidamento solo su Snapdragon. A quanto pare, la resa degli impianti dedicati alla produzione di questo chip nelle fonderie di Samsung sta attraversando una fase tremenda.