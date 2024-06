Samsung Galaxy SmartTag2: sconto EPICO del 38% su Amazon

Oggi è il momento perfetto per approfittare di un’offerta imperdibile su Amazon; il Samsung Galaxy SmartTag2 è in mega sconto del 38%. Questo dispositivo non è solo un localizzatore di oggetti, ma un vero alleato nella vita di tutti i giorni, grazie alle sue funzionalità avanzate e al design robusto. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 24,75 euro, anziché 39,90 euro.

Samsung Galaxy SmartTag2: tutti ne necessitano almeno uno

Il Galaxy SmartTag2 è stato progettato per offrire una durata della batteria eccezionale. Con un’autonomia fino a 500 giorni, non dovrai preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. Inoltre, la modalità Risparmio energetico estende la durata della batteria fino al 40% in più, garantendoti un controllo continuo e affidabile sui tuoi oggetti.

La resistenza è un altro punto forte di questo dispositivo. Grazie alla classificazione IP67, il Galaxy SmartTag2 è protetto da polvere e acqua, rendendolo il compagno ideale per ogni avventura. Non importa dove ti porti la tua giornata, questo dispositivo resisterà alle sfide più difficili.

Un’altra caratteristica fondamentale è la Modalità Smarrito. Attivando questa funzione, chiunque trovi il tuo SmartTag2 potrà vedere le tue informazioni di contatto e un messaggio sul proprio smartphone, grazie alla tecnologia NFC. Questa funzione è compatibile con qualsiasi sistema operativo, assicurando che chiunque possa aiutarti a recuperare i tuoi oggetti.

Per localizzare rapidamente i tuoi oggetti, il Galaxy SmartTag2 offre la Modalità Naviga. Questa modalità ti fornisce indicazioni passo-passo per ritrovare ciò che hai perso. Inoltre, puoi far suonare il dispositivo per ricevere un segnale acustico che ti guiderà verso di esso, rendendo la ricerca semplice e veloce.

Oggi su Amazon, con uno sconto epico del 38%, il Galaxy SmartTag2 diventa ancora più conveniente. Approfitta di questa offerta straordinaria e assicurati di non perdere mai più i tuoi oggetti preziosi. La combinazione di batteria a lunga durata, design resistente e funzionalità avanzate rende questo accessorio un acquisto indispensabile. Non perdere questa occasione unica per migliorare la tua organizzazione e tranquillità quotidiana, al prezzo ridicolo di soli 24,75 euro.