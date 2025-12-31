Samsung Galaxy Tab A11+: il tablet low cost con funzioni premium

Samsung ha deciso di iniziare il 2026 col botto, con il lancio del Galaxy Tab A11+. Duecentocinquanta dollari per un dispositivo da 11 pollici che promette di offrire un’esperienza dignitosa senza svuotare il conto in banca. È il classico prodotto pensato per le famiglie, per chi vuole guardare Netflix sul divano senza vendersi un rene, per i ragazzi che hanno bisogno di qualcosa per la scuola che non sia un iPad da mille euro.

Samsung ha usato un trucco collaudato, ha preso qualche dettaglio dai Galaxy S di fascia alta, come gli altoparlanti a barra, e la decorazione della fotocamera e li ha infilati in una scocca unibody metallica che fa la sua figura. Ma sotto quella facciata scintillante ci sono componenti da entry-level…

Samsung Galaxy Tab A11+: il tablet economico che vuole sembrare premium

Il display è un pannello TFT LCD da 11 pollici con risoluzione WUXGA (1920 x 1200) e refresh rate a 90 Hz. Non è un OLED, ma per guardare video e navigare va più che bene. La luminosità massima di 480 nit significa che all’aperto si dovrà trovare un angolo d’ombra, ma dentro casa funziona decentemente. Il vetro Corning Gorilla Glass 3 protegge lo schermo, anche se è una versione un po’ datata.

Dentro batte un SoC MediaTek MT8775, che non è esattamente un mostro di potenza, ma per un tablet da 250 dollari fa il suo lavoro. Samsung promette prestazioni migliori del 26% sulla CPU e dell’83% sulla GPU rispetto al precedente Galaxy A9+. Fino a 8 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile fino a 2 TB via microSD completano il quadro.

Il peso di 477 grammi è dovuto principalmente alla batteria da 7040 mAh, che promette fino a 15 ore di riproduzione video. Non è male, considerando che molti tablet in questa fascia di prezzo lasciano a secco dopo una stagione di serie TV. Supporta la ricarica Super Fast Charging da 25 W di Samsung, che carica il dispositivo 1,6 volte più velocemente del modello precedente.

Il tablet vanta protezione IP52 contro polvere e acqua, che è il minimo sindacale, resiste a qualche schizzo e alla polvere domestica, ma niente di più. Ha Wi-Fi 5 dual-band (non il più recente Wi-Fi 6, ma va bene così), Bluetooth 5.3, porta USB-C che purtroppo supporta solo USB 2.0, jack audio da 3,5 mm che ormai è quasi una rarità, e quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos.

Samsung ha messo una fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus e una frontale da 5 MP orientata orizzontalmente. Onestamente, chi usa le fotocamere di un tablet per fare foto? La frontale serve per le videochiamate, quella posteriore probabilmente verrà usata solo per scannerizzare documenti quando non si trova lo smartphone. Ma almeno ci sono.

Una nota dolente: il tablet non supporta la S Pen. È possibile scrivere a mano le equazioni nella funzione Math Solver, ma si dovrà fare con il dito o con una penna capacitiva generica. A 250 dollari non si può pretendere tutto.

Android 16 e l’ecosistema Galaxy

Il Galaxy Tab A11+ arriva con Android 16 preinstallato, che è una buona notizia, molti tablet economici vengono venduti con versioni vecchie del sistema operativo. Samsung DeX Standalone Edition permette di usare il tablet come se fosse un computer desktop, anche se con le prestazioni di questo hardware l’esperienza sarà più simile a un netbook del 2012 che a un vero PC.

L’integrazione con l’ecosistema Galaxy è presente, insieme a funzioni AI come Cerchia e Cerca e il supporto per i dispositivi SmartThings.

Disponibilità e colori (che non entusiasmano)

Il Galaxy Tab A11+ sarà in vendita negli Stati Uniti dall’8 gennaio al prezzo di 249,99 dollari per la versione da 8 GB/256 GB. Le colorazioni disponibili sono Silver e Gray, due variazioni sul tema “metallico noioso”. Samsung ha anche previsto una versione 5G disponibile presso i principali operatori, per chi vuole pagare un abbonamento mensile aggiuntivo invece di usare l’hotspot del telefono.

L’accessorio Book Cover permette di posizionare il tablet sia in orizzontale che in verticale, che è comodo ma probabilmente costerà altri 30-40 dollari, che Samsung non ha menzionato nel prezzo di lancio.

È un tablet onesto per un prezzo onesto. Se si vuole qualcosa per guardare serie TV a letto, navigare sul divano e far giocare i bambini senza preoccuparsi troppo, fa esattamente quello che promette senza troppe pretese.