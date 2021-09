Samsung Galaxy Tab A7 al 25% di sconto | Offerte Amazon

Il Galaxy Tab A7 si trova in offerta su Amazon a 179,99€, con sconto del 25% e un risparmio effettivo di quasi 60 euro rispetto al prezzo iniziale.

L'ottima dotazione hardware del Tab A7 si sposa alla perfezione con i prezzo contenuto del dispositivo, meno di 200 euro per un tablet con schermo da 10.4 pollici, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Non manca anche una versione da 64 GB, più adatto per chi intende gestire file di grosse dimensioni.

Disponibile sia in versione solo Wi-Fi che con supporto al 4G LTE, il Tab A7 è l'ideale per studiare, leggere e modificare documenti o guardare film e serie TV in viaggio. Non mancano le fotocamere, una frontale per videochiamate e selfie e una posteriore da 8 MP.

Oggi troviamo il Galaxy Tab A7 di Samsung in offerta su Amazon a 179,99€, un ottimo sconto del 25% con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.