Un tablet per Natale: Samsung Galaxy Tab A8 a -100€

Stai pensando di regalare (o regalarti) un tablet per Natale? Dai un’occhiata alla super offerta Amazon sul modello Samsung Galaxy Tab A8, proposto oggi a prezzo fortemente scontato. Ha tutto ciò che serve per intrattenimento e navigazione.

Samsung Galaxy Tab A8: super sconto su Amazon

Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 10,5 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, slot per microSD fino a 1 TB, Wi-Fi, Bluetooth, fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, jack audio da 3,5 mm e batteria da 7.040 mAh per un’autonomia senza compromessi. Il sistema operativo è Android con pieno accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet Samsung Galaxy Tab A8, nella configurazine appena descritta e nella colorazione Gray al prezzo di soli 179 euro invece di 279 euro come da listino, approfittando di uno sconto pari a 100 euro.

È un regalo di Natale? Niente paura per un eventuale reso, Amazon ha esteso il periodo utile perrestituire gli articoli acquistati: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023. Tutti i dettagli nella pagina dell’iniziativa. Controllare le tempistiche di invio prima di confermare l’ordine, potrebbe andare a ruba in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.