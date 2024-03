Samsung Galaxy Tab A9+ costa solo 229€ grazie a questo SCONTO

Questa è un’offerta che non potrai farti scappare. Il potente tablet Samsung Galaxy Tab A9+ è il protagonista di uno sconto davvero corposo. Nella sua versione da 8GB di RAM e 128GB di memoria, vede il suo prezzo crollare a picco dagli originari 309,00€ a soli 229,99€!

Tutte le caratteristiche del tablet Samsung

Il display da 10.5 pollici di questo tablet offre immagini nitide e colori vivaci, trasformando la visione di film, serie TV e giochi in un’esperienza immersiva e coinvolgente. Inoltre, i suoi quattro altoparlanti di alta qualità, offrono un suono surround tridimensionale che ti avvolge completamente. Grazie alla tecnologia Dolby Atmos, poi, l’audio diventa ancora più realistico e coinvolgente, regalandoti un’esperienza di ascolto straordinaria.

Gli 8GB di RAM gestiscono agevolmente il multitasking, consentendoti di utilizzare più app contemporaneamente senza rallentamenti. E la memoria interna da 128GB offre spazio sufficiente per archiviare foto, video, musica e app, mentre lo slot per scheda microSD consente di espandere la memoria fino a 1TB per avere ancora più spazio a disposizione.

Non manca neanche la funzione Multi-Window che ti permette di dividere lo schermo in tre parti, consentendoti di utilizzare contemporaneamente tre app diverse. Questa caratteristica migliora la produttività, consentendoti di guardare un video, chattare con gli amici e prendere appunti senza interruzioni.

Con Samsung Knox, inoltre, il tuo dispositivo è protetto da malware e intrusioni, garantendoti la massima sicurezza dei tuoi dati. Infine, la funzione Secure Folder crea un’area privata sul tablet per archiviare informazioni sensibili, mentre Privacy Dashboard fornisce una panoramica completa delle impostazioni di sicurezza del dispositivo. Questo ti fa intuire che la sicurezza è centrale per Samsung!

Con il Samsung Galaxy Tab A9+ avrai un tablet completo sotto tutti i punti di vista. Il tutto per soli 229,99€ grazie allo sconto del -26%.