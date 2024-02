Samsung Galaxy Tab A9+ scende SOTTO I 200€ grazie al COUPON!

Hai sempre desiderato avere un tablet adatto sia all’utilizzo da divano che per essere portato in giro, al lavoro o all’università? Samsung Galaxy Tab A9+ potrà darti tutto questo, ora a un prezzo davvero basso. Stiamo parlando di soli 196,09€ grazie al coupon “PSPRFEB24” su eBay.

Tutte le caratteristiche del tablet Samsung

Al centro di questa esperienza straordinaria si trova un display che stupisce. Lo schermo WUXGA da 11 pollici (1920 x 1200) regala immagini vivide e dettagliate, creando un ambiente perfetto per immergersi nei film, godersi i giochi più coinvolgenti o semplicemente navigare sul web. Ma non è tutto: con la tecnologia Dolby Atmos, il suono avvolgente e tridimensionale ti trasporta direttamente al cuore dell’azione, completando l’esperienza sensoriale.

Il suo processore octa-core da 1,8 GHz e la RAM da 4 GB assicurano prestazioni fluide e reattive, anche con le applicazioni più esigenti. E con una generosa memoria interna da 64 GB, hai tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno per conservare foto, video, musica e app senza preoccupazioni.

Non manca ovviamente il supporto Wi-Fi 5 (802.11ac), grazie al quale puoi navigare sul web, scaricare file e guardare video in streaming con rapidità e affidabilità. E con la porta USB-C, hai la flessibilità di collegare il tablet ad altri dispositivi, come monitor o hard disk esterni, ampliando ulteriormente le tue possibilità.

Ci sono tecnologie all’avanguardia, come la modalità Multischermo, grazie alla quale puoi utilizzare due app contemporaneamente, magari guardando un video mentre chatti con gli amici. E per i più piccoli, c’è la funzione Samsung Kids, che offre un ambiente sicuro e divertente con contenuti educativi e giochi interattivi.

E con un peso di soli 480 grammi, è il compagno ideale per chi è sempre in movimento, garantendo un’esperienza senza pari ovunque tu vada.



