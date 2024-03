Samsung Galaxy Tab S9 FE con S Pen, 256GB di memoria e SCONTO da 170€

Realizza i tuoi sogni e tieni tra le mani un tablet che può essere chiamato così con la T maiuscola. Samsung Galaxy Tab S9 FE è un vero portento e se vuoi un dispositivo da poter utilizzare per diversi scopi tra cui anche studio e lavoro, lui è quello che fa al caso tuo. Il fatto che la S Pen sia inclusa? Sbalorditivo.

Grazie allo sconto che c’è su Amazon, hai un’occasione davvero interessante. Pensa che si tratta del modello da 256GB di memoria e il ribasso di 170€ sul prezzo di listino fa scendere la spesa a soli 449€. Se sei interessato, è il momento di aggiungerlo al carrello.

Le spedizioni, come al solito, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Samsung Galaxy Tab S9 FE, un tablet che sa il fatto suo

Esteticamente è bellissimo ed elegante. Con bordi sottili, peso piuma e soprattutto dimensioni che non sono mai di troppo ma anzi, anche in borsa e nello zaino si adattano alla perfezione. Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet che è stato pensato nei minimi particolari per offrirti soltanto il meglio.

Te ne accordi dal primo momento in cui ci metti le mani sopra ma se non è amore a primo tocco, allora è a prima vista. Con il suo display fluido da quasi 11 pollici hai uno spettacolo a disposizione. Streaming, gaming mobile, libri e app.

Come ti dicevo, in confezione trovi la S Pen inclusa per prendere appunti, scrivere, disegnare e sbizzarrirti come meglio credi. Per questo motivo il tablet è perfetto anche per lavoro e studio.

In ogni caso, non mancano all’appello degli speaker ottimi, 256GB di memoria e una batteria che ti porta fino a sera senza problemi. Comparto fotografico? Un’altra spunta verde con le sue fotocamere posteriori e frontali.

Non perdere di vista il tuo Samsung Galaxy Tab S9 FE ora che su Amazon è in sconto, portalo a casa a soli 449€.

