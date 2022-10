Samsung Galaxy Watch 4 in offerta al minimo storico: risparmi 130€

Se sei alla ricerca di uno smartwatch dal design sportivo e completo di tutte le funzioni per l’attività fisica e la salute, Samsung Galaxy Watch 4 è quello che fa per te. Adesso puoi pagarlo al suo prezzo più basso di sempre grazie al minimo storico su Amazon: aggiungilo al carrello, completa l’ordine e lo avrai praticamente a metà prezzo.

Samsung Galaxy Watch 4: grande offerta e puoi pagarlo anche a rate

Se preferisci puoi pagare lo smartwatch anche in cinque comode rate da 28€ al mese, se Amazon ti ha abilitato questa possibilità che dipende da numerosi fattori. In alternativa, fino al 12 ottobre puoi pagare i tuoi acquisti con Cofidis a tasso zero.

Samsung Galaxy Watch 4 è stato progettato per aiutarti a monitorare i tuoi progressi di fitness, con un dispositivo in grado di misurare la tua composizione corporea. Con la tecnologia fitness tracking puoi monitorare attività e punteggi di fitness in tempo reale, con funzioni di contapassi, controllo calorie e GPS.

Il sensore Samsung BioActive è capace di misurare la tua pressione sanguigna ed effettuare un rapido elettrocardiogramma. Inoltre, hai funzioni di monitoraggio del sonno, controllo dei livelli di ossigeno nel sangue e persino quanto russi la notte!

Tutto questo può essere tuo a soli 139€, grazie al minimo storico di Amazon per uno sconto del 48% applicato subito sul prezzo di listino. Non mancare l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.