Samsung Galaxy Watch4 Classic: FOLLE 63% di sconto Amazon

Nessun dubbio sul grande valore di questa offerta su Amazon. Il Samsung Galaxy Watch4 Classic è in promozione a un prezzo fantastico. Con il 63% di sconto, hai un vero e proprio smartwatch dal design senza tempo. Un top di gamma pazzesco. Acquistalo a soli 149 euro, invece di 399 euro.

Niente male vero? E se non sei convinto ti basta solo finalizzare l’ordine e riceverlo con consegna gratuita anche domani visto che alla spedizione ci pensa Amazon. La tua iscrizione a Prime ti dà diritto anche alla possibilità di pagare in comode rate con Cofidis.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: eleganza e tecnologia la tuo polso

Indossando un Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 mm ti assicuri uno smartwatch al tuo completo servizio. Eleganza e tecnologia sono al tuo polso. Il display da 1,4 pollici è ampio per fornirti informazioni comode da analizzare. Infatti, i suoi sensori professionali sono una vera bomba.

Misurano frequenza cardiaca, fasi del sonno e ossigenazione del sangue, composizione corporea, fasi del ciclo mestruale e pressione arteriosa. Inoltre, sono anche in grado di effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal tuo polso. Rispondi a chiamate, messaggi e mail.

Acquistalo adesso a soli 149 euro, invece di 399 euro. Come anticipato, se sei cliente Prime ti si aprono altre possibilità. Ecco perché, se ancora non lo hai fatto, meglio se attivi la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.