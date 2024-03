Samsung Galaxy Watch4 Classic: PERFETTO a 169€

Vale ancora la pena investire sull’acquisto di un Samsung Galaxy Watch4 Classic in super offerta? Probabilmente alcuni potrebbero pensare che non si tratti più di un modello recente. Tuttavia, grazie alle sue caratteristiche, è ancora uno smartwatch eccellente. Acquistalo a soli 169 euro, invece di 399 euro.

Questa offerta la trovi solo su Amazon ed è perfetta. Cosa stai aspettando? Sappi che sta andando letteralmente a ruba. Quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi aggiudicartene almeno uno. Inoltre, grazie alla tua iscrizione Prime, hai anche la consegna gratuita a casa inclusa nell’ottimo prezzo.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: un vero spettacolo al polso

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic è un vero spettacolo al polso. Perfetto per qualsiasi situazione e occasione, è sia elegante che sportivo allo stesso tempo. Inoltre, grazie alla cassa da 46 mm in acciaio inox e alla ghiera rotante è davvero speciale. Comodo da utilizzare, hai accesso a tutte le informazioni su salute, sport, notifiche e chiamate.

In suoi sensori professionali misurano tutti i parametri legati al tuo benessere. Pensa, non solo controllano regolarmente frequenza cardiaca, livello di stress e qualità del sonno, ma sono in grado di misurare anche composizione corporea e pressione arteriosa. Inoltre, effettuano anche un elettrocardiogramma direttamente dal polso.

Acquistalo adesso a un prezzo eccellente. Su Amazon è tuo a soli 169 euro, invece di 399 euro. Questo 58% di sconto è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.