Samsung Galaxy Watch4 Classic: PREZZO MAI VISTO (-42%)

Tra le Offerte di Primavera di Amazon troviamo il fantastico Samsung Galaxy Watch4 Classic in offerta a 231,50€. Si tratta del prezzo più basso di sempre per l’ottima smartwatch Samsung, con uno sconto del 42% rispetto al listino solito.

Si tratta della variante da 46mm di uno dei wearable più completi in commercio, in grado di offrire tantissime funzioni ed integrarsi alla perfezione con lo smartphone. La cassa circolare in acciaio ospita un display AMOLED touch e soltanto due tasti laterali, utili per navigare all’interno dell’interfaccia ed attivare alcune funzioni rapide. In questa versione Classic, è presente anche una comoda ghiera per scorrere i menù ed interagire con lo smartwatch in maniera meccanica.

Rispeto ai modelli precedenti, questo Watch4 sfrutta il sistema operativo WearOS, un software completo e in continuo aggiornamento. Il Galaxy Watch4 si connette allo smartphone via bluetooth e si interfaccia con l’apposita applicazione per dispositivi Android, dalla quale è possibile impostare la ricezione di notifiche al polso, personalizzare l’interfaccia, impostare sveglie e controllare i grafici sull’attività fisica svolta.

Inoltre, lo smartwatch di Samsung monitora i parametri vitali come il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue, grazie ai sensori integrati. L’ultimo wearable del colosso coreano consente anche di effettuare telefonate e rispondere ai messaggi direttamente dal polso, senza tirar fuori lo smartphone dalla tasca.

