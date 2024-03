Samsung Galaxy Watch6 scontato del 20% su Amazon: compralo ora!

Le Offerte di Primavera di Amazon finiranno questo weekend, meglio se approfitti di queste occasioni per acquistare smartphone, dispositivi di elettronica o altri prodotti a prezzi speciali! Ad esempio, sapevi che ora puoi comprare Samsung Galaxy Watch6 con LTE e cassa da 44mm al 20% in meno? Il distacco dal minimo storico è veramente basso, dovresti cogliere questa opportunità!

Perché dovresti acquistare Samsung Galaxy Watch6

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 dotato di LTE è un portento: il supporto alla rete mobile ti permette di usarlo ovunque, anche senza collegarlo allo smartphone per accedere a Internet, sfruttando tutte le app che ti servono in qualsiasi istante per monitorare il tuo stato di salute e la tua attività fisica.

Il sensore Samsung BioActive grazie alla connessione mobile può amplificare le sue capacità e consentirti di tenere sotto controllo il tuo corpo nel modo più intuitivo possibile. Potrai monitorare battito cardiaco, qualità del sonno, stress, saturazione di ossigeno del sangue e altro ancora in un istante, usando la notevole quantità di feature incorporate nell’orologio. Infine, se hai uno smartphone Samsung Galaxy puoi accedere a un ecosistema esclusivo con ancora più controlli e vantaggi!

Tutto ciò può essere tuo a 319 euro al posto di 399 euro ancora per pochi giorni, con pagamento effettuabile anche a rate senza interessi e consegna in un giorno per i clienti abbonati a Prime.