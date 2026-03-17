Samsung Galaxy Watch7: un personal trainer e un medico al polso

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su un fantastico smartwatch a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando del mitico Samsung Galaxy Watch7 che ora su Amazon puoi avere a soli 169 euro, invece che 199 euro.

Con lo sconto del 15% potrai risparmiare 30 euro sul totale e soprattutto potrai avere uno smartwatch con prestazioni eccezionali per tenerti in forma e per monitorare la salute costantemente. Potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Samsung Galaxy Watch7: il migliore compagno di sempre

Il Samsung Galaxy Watch7 è sicuramente un ottimo alleato e un compagno per tutte le tue attività quotidiane e non solo. Grazie a un sensore BioActive avanzato con precisione di livello superiore riesce a monitorare costantemente il tuo fisico restituendo dati in tempo reale che potrai visualizzare sia sul display che nell’app dedicata. Può addirittura farti un elettrocardiogramma. Ha un display luminoso con ghiera touch in alluminio da 40 mm e un cinturino in morbido silicone.

Avrai la possibilità di scegliere tra tantissime attività sportive per tenerti in forma, diverse delle quali sono rilevate dallo smartwatch istantaneamente. È dotato inoltre di un microfono e un altoparlante che ti permetteranno di rispondere alle chiamate direttamente dal polso senza usare lo smartphone. Puoi pagare con contactless associando la tua carta e appoggiando semplicemente lo smartwatch al dispositivo. È resistente all’acqua fino a 50 metri con la certificazione di grado IP68.

Non perdere tempo perché ovviamente a questa cifra l’offerta durerà poco. Quindi prima che sparisca e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch7 a soli 169 euro, invece che 199 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.