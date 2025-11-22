 Samsung Galaxy Watch8 al minimo storico per il Black Friday Amazon
Samsung Galaxy Watch8 è lo smartwatch ipersottile e gioiello da mettere al polso: prezzo piccolo, prestazioni grandissime.

Metti al polso uno smartwatch che fa la differenza. Bellissimo nel design e prezioso nelle funzioni. Samsung Galaxy Watch8 corrispondei ai tuoi sogni e, indossato nel quotidiano, fa la differenza. Disponibile in colorazione nera e con cassa da 40mm, non lascia alcun dubbio sul da farsi. Grazie al Black Friday di Amazon raggiunge il minimo storico ed ecco che lo fai tuo con sconto del 34%. Mettilo in carrello a soli 250,79 euro invece che a 379 euro.

Compralo su Amazon

Samsung Galaxy Watch8 è uno smartwatch di cui non dubitare. Perché? Oltre a essere completo dal punto di vista delle funzioni, è anche rifinito nell’estetica risultando un vero proprio accessorio di design. Lo indossi in ogni occasione senza privartene perché è comodo, sottile e al polso è un vero gioiellino. Con batteria che offre fino a 30 ore di utilizzo, grazie a una sola carica, lui è sempre pronto a offrirti il meglio.

Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray, BT, 40mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]

Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray, BT, 40mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]

250,79379,00€-34%

Naviga nel display Always On per accedere a tutte le impostazioni che ti offre. Rimane aggiornato su ciò che accade e ricevi dati anche sul tuo benessere e sull’attività fisica. Per quanto riguarda il primo, ad esempio, ricevi dati inerenti alla salute cardiaca, indice AGE durante la notte, sul livello di antiossidanti e così via. L’attività sportiva, invece, è tutta da scoprire con un sistema di coaching avanzato e punteggio energetico che ti guidano passo passo. Ad esempio? Imposta i tuoi obiettivi e segui il ritmo ideale per allenarti, lo smartwatch analizza i dati e crea consigli personalizzati per farti migliorare ad ogni movimento. A completare il quadro c’è la sua robustezza. Anche se appare delicato, il prodotto è pronto ad affrontare la quotidianità senza alcuna eccezione. È anche resistente all’acqua grazie alla certificazione IP68 di cui è dotato.

Portalo a casa a soli 250,79 euro su Amazon. Samsung Galaxy Watch8 è lo smartwatch che al tuo polso fa la differenza, ora al minimo storico.

Pubblicato il 22 nov 2025

22 nov 2025
