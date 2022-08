Samsung Galaxy Z Flip4: una sfida anche per le cover

Gli smartphone pieghevoli sono dispositivi che generano esperienze e possibilità nuove, ma che in questo percorso determinano altresì una serie di sfide importanti da poter affrontare. Il fatto che siano sul mercato ed abbiano fatto un grande salto di qualità, già ben dimostra quanto lavoro sia stato fatto sui display e sull’ingegneria della cerniera, ma ora le sfide si aprono anche per le cover che hanno il dovere di proteggere la scocca esterna.

Quale cover scegliere, ad esempio, per il nuovo Samsung Galaxy Z Flip4? Quale forma e quali paradigmi occorre valutare prima di acquistare?

Cover per pieghevoli: le soluzioni

Il mercato già propone modelli estremamente variegati, rispondenti alcuni più a canoni puramente estetici ed altri ad aspetti più chiaramente utilitaristici. A ognuno il suo, insomma:

Trasparente, morbida, avvolgente: presa salda e concept classico per una cover che non nasconde i colori e protegge con buona garanzia di tenuta.

Simile alla precedente, con una appendice aggiuntiva allo snodo centrale per garantire solidità di tenuta e protezione ulteriore alla zona di maggior sensibilità

Pelle e solidità per una cover che copre i colori originali sostituendoli con bordi in plastica e scocca resistente per eliminare ogni rischio. All-in sulla tenuta, a sacrificio totale dell’estetica.

Puoi appendere lo smartphone o attaccarci delle chiavi, puoi assicurarlo ad un gancio o indossarlo con un anello di sicurezza: un modo come un altro per non separarsene mai

Al bando il design, qui c’è da assicurare un tesoro: con questa cover tutto è debitamente al riparo, ma per il gusto estetico è un colpo al cuore. Inutile, inoltre, l’anello posteriore: il pieghevole sta su da solo, dunque questa cover ha poco senso di esser scelta.

Shock e ammirazione per una cover completamente fuori dal normale, ma pienamente confacente ad uno smartphone che vuol essere moda e accessorio. Un pochetto esagerata, questo è certo, ma non mancherà di farsi notare e ammirare. Disponibile anche in altri colori e trame.

Un anello posteriore consente di mettersi al dito lo smartphone quando aperto, mentre quando è chiuso sta già saldamente in mano di per sé stesso. Utile, comodo, ma al tempo stesso non sempre comodo se l’idea è quella di appoggiare lo smartphone su di una superficie orizzontale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.