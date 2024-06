Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 svelati in anticipo

All’annuncio ufficiale, che avverrà in occasione dell‘evento Unpacked di Samsung fissato per il 10 luglio, mancano ancora diversi giorni, ma grazie alla sbadataggine di un rivenditore è già possibile dare un’occhiata ai nuovi Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Per entrambi i dispositivi, infatti, sono state pubblicate delle immagini, visibili in alto e nelle gallery di seguito, oltre che in maniera completa tramite il link in fonte, che ne svelano in anticipo il design e in cui vengono mostrate tutte le varianti di colore in cui saranno realizzati.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: le immagini svelano design e colori

Ecco le immagini del Samsung Galaxy Z Fold6 nella colorazione grigia.

Di seguito, invece, ci sono le immagini del Samsung Galaxy Z Flip6, sempre nella colorazione grigia.

Dalle immagini si evince che il design di entrambi i dispositivi si avvicina a quello della serie Galaxy S24, con bordi meno arrotondati rispetto alla generazione attuale. Il Fold dispone altresì di un display esterno leggermente più ampio, mentre il pannello esterno del Galaxy Z Flip6 resta praticamente inalterato.

Per quel che riguarda le caratteristiche hardware, entrambi i dispositivi dispongono di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 12 GB di RAM. Le opzioni relative all’archiviazione variano da 256 GB a 512 GB, con il Galaxy Z Fold6 che offre anche una versione con 1 TB di spazio di archiviazione.

Il Galaxy Z Fold6 avrà di un display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione HD+ e un display interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+. Entrambi con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sarà dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, oltre a una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera con zoom da 10 megapixel. Le dimensioni saranno di 153,5 x 68,1 x 12,1 mm da chiuso e 153,5 x 132,6 x 5,6 mm da aperto e il peso di circa 239 grammi.

Il Galaxy Z Flip6, invece, manterrà invece un display principale Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2640 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120Hz e il display esterno resterà un Super AMOLED da 3,4 pollici con risoluzione 720 x 748 pixel. Permane altresì la configurazione a doppia fotocamera, con quella principale che però utilizza un sensore da 50 megapixel. La batteria, invece, arriva a una capacità pari a 4000 mAh. Le dimensioni saranno di 165,1 x 71,9 x 6,9 mm aperto e 85,1 x 71,9 x 14,9 mm chiuso, con un peso di 187 grammi.

Per quanto riguarda i prezzi, quello di partenza del Galaxy Z Fold6 dovrebbe essere di 1.899 euro, mentre il Galaxy Z Flip6 dovrebbe partire da almeno 1.099 euro.