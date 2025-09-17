Samsung Health, il chatbot AI per la salute e lo sport

Novità interessante per Samsung Health. Nella versione beta dell’app è spuntato un nuovo assistente AI, che ha accesso ai dati personali di salute e attività fisica. È diverso dai soliti assistenti generici. È un vero e proprio compagno virtuale pensato per seguire l’utente giorno per giorno. Si può chiedere quanti passi mancano per raggiungere l’obiettivo giornaliero, o com’è il sonno. Oppure ricevere consigli su cosa fare per ridurre lo stress e aumentare l’energia.

Samsung Health, arriva il chatbot AI personalizzato per il benessere

Samsung Health può proporre esercizi personalizzati, aiutare a impostare obiettivi di benessere e monitorare i progressi nel tempo. Si vuole iniziare una routine di stretching al mattino? Basta chiedere. Si ha bisogno di un piano per tornare in forma dopo un periodo di inattività? Il chatbot AI può realizzarlo sulla base dei dati reali dell’utente.

L’accesso all’assistente è immediato. Basta toccare l’icona dedicata nella schermata principale dell’app. Ma se si preferisce non usarlo, si può disattivare completamente dalle impostazioni, così si libera spazio e soprattutto si evita di attivarlo accidentalmente. Samsung ha pensato anche a chi vuole un’esperienza più minimal.

Nessuna diagnosi medica, solo supporto informativo

Attenzione, l’assistente non sostituisce il medico. Non fornisce diagnosi né consigli clinici. In caso di domande mediche, risponderà con informazioni generiche e inviterà sempre a consultare uno specialista. Il suo ruolo è quello di guidare, non di curare.

Disponibilità

Al momento, il chatbot AI di Samsung è in fase di test e non ancora disponibile in Europa. Ma secondo le prime prove effettuate da Android Authority, il sistema è già funzionante e promettente. Una versione beta pubblica potrebbe arrivare presto.