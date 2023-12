Samsung Health ricorda le medicine da prendere

Samsung Health è l’app che tiene traccia dei dati di allenamento, della qualità del sonno, delle abitudini alimentari e altre informazioni relative allo stato di salute e al benessere fisico. Il produttore coreano ha annunciato una nuova funzionalità che permette di ricordare i farmaci da assumere e ottenere informazioni dettagliate, come un bugiardino digitale.

Promemoria per le medicine

La nuova funzionalità consente agli utenti a tenere facilmente traccia dei farmaci da prescrizione e da banco. Samsung Health fornirà inoltre informazioni e suggerimenti importanti sui farmaci. Dopo aver inserito il nome di un farmaco, l’app mostrerà una descrizione generale, possibili effetti collaterali, reazioni avverse dovute a interazioni tra farmaci o con determinati alimenti, come caffeina e alcool.

Gli utenti possono anche registrare la forma e il colore dei loro farmaci, in modo da distinguere facilmente le pillole, aggiungere dosaggio, ora di consumo e altri dettagli per evitare qualsiasi confusione. È possibile impostare avvisi per ricordare giorno e ora di assunzione o per ricordare quando dovrebbero essere acquistate nuove confezioni. I promemoria variano in base all’importanza del farmaco. Per quelli indispensabili verrà mostrato un avviso a schermo intero accompagnato da un suono lungo. Per gli integratori apparirà un semplice pop-up.

Gli utenti che hanno un Galaxy Watch riceveranno anche un promemoria direttamente sullo smartwatch, quando lo smartphone non è nelle vicinanze. La funzionalità sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti. Non è noto se e quando arriverà in Italia. Le informazioni sui farmaci sono fornite da Elsevier. Sono necessari almeno la versione 6.26 di Samsung Health e uno smartphone con Android 8.0.