Samsung porta l'IA di Galaxy Enhance-X su più smartphone

Lo scorso aprile Samsung ha avviato la distribuzione dell’app Galaxy Enhance-X per la gamma Galaxy S23 di ultima generazione, portando l’intelligenza artificiale al servizio degli utenti per migliorare l’esperienza di modifica delle fotografie. La moltitudine di funzionalità di fotoritocco ha attratto però anche tanti altri possessori di dispositivi mobili del marchio sudcoreano, purtroppo privati dell’applicazione.

Il produttore asiatico ha però annunciato in queste ore che l’app Galaxy Enhance-X diventerà disponibile a breve per molti altri smartphone Samsung Galaxy, potenzialmente approdando anche su tablet in un futuro più o meno distante.

Samsung porta Galaxy Enhance-X con IA su più smartphone

Prima di tutto, che cosa offre esattamente l’app Galaxy Enhance-X per smartphone Samsung? Si tratta di una suite di interessanti funzionalità per il fotoritocco: si parte dall’upscaling delle immagini e si arriva alla rimozione delle ombre, passando per il ripristino di vecchie foto, la rimozione di riflessi e la correzione della sfocatura e delle distorsioni dell’obiettivo della fotocamera. Insomma, si tratta di un pacchetto di opzioni concepite per migliorare la resa delle foto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Fino a oggi il servizio è risultato accessibile solamente per la gamma Galaxy S23 ma, nel corso dei prossimi giorni, diventerà disponibile anche per le serie Galaxy S20 e successive, Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 4G e successive e del Galaxy Z Fold 2 e modelli seguenti.

Tra diverse settimane, se non mesi, Samsung porterà Galaxy Enhance-X anche su telefoni più economici appartenenti alle linee Galaxy A e Galaxy M, oltre che sui tablet. Molto probabilmente il lancio non riguarderà tutta la gamma, poiché i modelli più entry-level potrebbero non disporre della potenza necessaria al fine di sostenere certe attività più avanzate.