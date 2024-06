Samsung: Live Translate anche su app di terze parti

Tra i principali punti di forza dei nuovi Galaxy S24 di Samsung, a cui sono stati tolti i veli all’inizio dell’anno corrente, vi sono senza dubbio alcuno le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste, una delle più interessanti è quella denominata Live Translate, la quale permette di tradurre le telefonate in tempo reale. Al momento, si tratta di una ferature esclusiva dell’app Telefono proprietaria, ma in futuro le cose potrebbero cambiare.

Samsung: Live Translate non solo sull’app Telefono

Stando infatti a quanto dichiarato da Won-Joon Choi di Samsung in un post sul sito dell’azienda sudcoreana, sarebbero in corso i lavori per consentire ad app di terze parti di utilizzare Live Translate.

Al momento, non è ancora dato sapere quali saranno queste app, ma tra le varie potrebbero esserci WhatsApp, Telegram e Google Meet e altre destinate alla messaggistica e alle comunicazioni in generale. Si tratterebbe di una gran bella notizia, visto che questa feture permette di accorciare le distanze linguistiche e soprattutto già ora funziona in maniera abbastanza affidabile.

Samsung non ha ancora fatto sapere con precisione quando la funzione Live Translate verrà resa disponibile su altre app, ma ha lasciato intendere che potrebbe accadere presto. Nello stesso post, Samsung ha anche dichiarato che ottimizzerà le funzionalità Galaxy AI per il prossimo Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6 a cui dovrebbero essere presentati in occasione dell’evento Unpacked che andrà in scena a luglio a Parigi. Magari potrebbe essere proprio questa l’occasione in cui saranno forniti maggiori dettagli sull’ampliamento della feature.