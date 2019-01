Da Samsung una memoria eUFS da 1 TB per smartphone

Se da un lato la progressiva diffusione delle connessioni a banda ultralarga e l’avvento del 5G renderanno ancora più semplice e meno dispendioso l’upload dei contenuti sulle piattaforme cloud, dall’altro i produttori continuano a lavorare per integrare nei dispositivi un quantitativo di storage sempre più ampio: è il caso di Samsung, che oggi presenta la sua memoria interna da 1 TB destinata agli smartphone.

1 TB di storage per gli smartphone

Si tratta di una componente che sfrutta la tecnologia eUFS 2.1 (embedded Universal Flash Storage) per offrire un grande spazio di archiviazione in dimensioni estremamente contenute, pari a solo 11,5×13 mm, le stesse del modulo da 512 GB prodotto da fine 2017 e portato sul mercato nella prima parte dello scorso anno. Migliorando anche le performance in termini di velocità di lettura e scrittura.

Senza ricorrere all’utilizzo di soluzioni esterne come le schede microSD, con 1 TB di storage sarà possibile salvare fino a 260 filmati dalla lunghezza pari a 10 minuti ognuno e registrati a risoluzione 4K. È possibile che già il top di gamma Galaxy S10 che sarà presentato nelle prossime settimane venga offerto nella sua configurazione più avanzata (e costosa) con questo taglio di memoria.

La componente sarà ovviamente integrata nei dispositivi commercializzati dal gruppo sudcoreano, ma non solo: lo si apprende dalle parole di Cheol Choi (Executive Vice President del team Memory Sales & Marketing di Samsung Electronics) che accompagnano l’annuncio, attraverso le quali Samsung strizza l’occhio agli altri produttori intenzionati ad equipaggiarla.

Ci aspettiamo che la eUFS da 1 TB giochi un ruolo importante per offrire agli utenti un’esperienza simile a quella dei notebook con la prossima generazione di dispositivi mobile. Inoltre, Samsung è impegnata per garantire la più affidabile catena di fornitura e ritmi di produzione adeguati per soddisfare le esigenze di lancio dei futuri telefoni flagship, accelerando così la crescita del mercato su scala globale.

In termini di performance, la nuova eUFS da 1 TB arriva a una velocità pari a 1.000 MB/s nella lettura sequenziale dei dati, il doppio di una tradizionale unità SSD (SATA) da 2,5 pollici. Un file da 5 GB può essere teoricamente scaricato in 5 secondi, fino a dieci volte più rapidamente rispetto a quanto accade con una normale microSD.