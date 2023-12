Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 a soli 145 euro su Amazon

Aggiorna la tua postazione di studio, lavoro e gioco con il monitor Samsung Gaming Odyssey G3 che oggi puoi acquistare in offerta eccezionale su Amazon a soli 145,90 euro. Scoprirai un dispositivo eccezionale che ti supporterà in ogni attività con una qualità invidiabile.

Monitor Samsung Gaming Odyssey G3 in offerta: le caratteristiche

Il monitor Odyssey G3 è progettato per offrirti un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Con uno schermo piatto da 24 pollici, risoluzione Full HD (1920×1080), tecnologia VA e un refresh rate pazzesco di 165 Hz, ti garantirà immagini nitide e dettagliate per un’esperienza visiva eccezionale.

La velocità è la chiave nel gaming e il tempo di risposta di 1 ms del monitor Odyssey G3 assicura che ogni azione e movimento siano riprodotti senza alcun ritardo, offrendoti una reattività straordinaria durante le sessioni di gioco intense.

Grazie alla tecnologia FreeSync Premium, potrai dire addio agli strappi e alle distorsioni dell’immagine, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Sia che tu stia combattendo contro avversari virtuali o immergendoti in mondi fantastici, questo monitor ti accompagnerà con prestazioni di alto livello.

La connettività è un gioco da ragazzi con le opzioni HDMI e Display Port, mentre la presenza di ingresso audio ti consente di collegare le tue cuffie per un’esperienza sonora completa. Con funzionalità aggiuntive come l’altezza regolabile (HAS), la modalità Pivot e l’Eye Saver Mode, il monitor Odyssey G3 si adatta alle tue esigenze e al tuo comfort.

Elimina lo sfarfallio grazie alla tecnologia Flicker Free e proteggi la tua vista con la modalità Eye Saver, progettata per ridurre l’affaticamento oculare anche durante le lunghe sessioni di gioco.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 a soli 145,90 euro su Amazon. Aggiorna il tuo setup gaming con un monitor che combina prestazioni di altissimo livello e un prezzo irresistibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.