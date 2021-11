Samsung Odissey G5 27: il monitor che ha tutto, al minimo storico

Tra le numerose offerte di questo Black Friday in anticipo, il Samsung Odissey G5 27 rappresenta senza dubbio un vero affare, soprattutto per i giocatori. Si tratta di uno dei monitor con il rapporto qualità/prezzo migliore, con feature quasi impossibili da trovare in questa fascia, oggi al minimo storico. Inoltre, può essere acquistato con la Carta del Docente che coprirebbe l’intera somma.

Monitor Samsung Odissey G5 27: caratteristiche tecniche

Parliamo di un display da 27 pollici di diagonale con risoluzione 2K (2560×1440), tecnologia VA e curvatura di 1000R. Considerando le dimensioni, il pannello offre un livello di dettaglio decisamente elevato, mentre la tecnologia VA offre un’ottima riproduzione cromatica, con neri estremamente profondi. Non manca la modalità HDR che consente di godere, tanto nei giochi quanto nei contenuti multimediali, di colori molto più vivi e contrastati per un’esperienza più realistica. Il refresh rate raggiunge i 144Hz agevolato dal supporto al FreeSync Premium che consente di eliminare quasi del tutto i problemi di tearing e stuttering. Il tempo di risposta si ferma a solo 1 millisecondo così da evitare il fastidioso effetto scia nelle scene più frenetiche.

Non mancano, tuttavia, alcune funzioni pensate per la produttività come la modalità Eye Saver che riduce drasticamente le emissioni di luce blu così da diminuire l’affaticamento della vista. Stesso obiettivo che si pone il Flicker Free che impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione. Da questo punto di vista, il monitor si presenta come uno dei più versatili adatti a qualsiasi impiego. Naturalmente, però, si tratta di un prodotto rivolto principalmente ai giocatori. Per questo non manca un menù OSD ridisegnato, con uno stile futuristico che ispira l’intera gamma di monitor. Dal punto di vista della connettività troviamo tutto ciò che serve per spingere al massimo le prestazioni. Una porta HDMI e una DisplayPort oltre che un pratico jack da 3,5mm per la connessione di cuffie o altoparlanti. In sostanza, un monitor davvero eccezionale dal punto di vista delle specifiche, che garantisce il giusto compromesso tra prestazioni e qualità dell’immagine, ad un prezzo eccezionale.

Grazie ad uno sconto del 28%, il Samsung Odissey G5 può essere acquistato a soli 259 euro su Amazon con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino. Da non dimenticare la possibilità di pagare con Carta del Docente che coprirebbe l’intero importo.