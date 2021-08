Samsung Odyssey G9: solo per chi sa osare oltre

Sei pronto ad esagerare? Sei una persona che non si pone limiti, che non li vuole o che vuole superarli? Ti attieni ai limiti del “normale” o sai osare e sfidare gli standard? Se sei pronto ad abbattere schemi mentali precostituiti per esplorare cosa c'è oltre, la grande occasione è servita dalla Gaming Week: il monitor Samsung Odyssey G9 da ben 49 pollici è scontato del 34%. Attenzione agli sconti, perché anche qui si parla di esagerazione: un monitor da 1679 euro crolla a quota 1099,9 euro, con uno sconto che arriva addirittura a sfiorare i 580 euro.

A questo prezzo la versione 2021 costa meno della versione 2020. E non di poco. BOOM.

Odyssey G9, per chi sa osare oltre

Un utente comune è già scappato, perché non sa respirare il brivido. Tu invece hai capito cosa significhino 49 pollici di qualità. Significano vista laterale, significano una curvatura 1000R che rappresenta un vero e proprio abbraccio di pixel, significano superficie attiva disponibile per un'azione multitasking. Odyssey G9 non è certo per chiunque: comporta un investimento da 1000 euro, certo, ma è una proiezione verso una dimensione completamente differente sia nel gaming (dove è possibile ricavarne emozioni oltremodo moltiplicate) che nel lavoro (tutta questa superficie può essere sfruttata abilmente affiancando finestre laddove in precedenza erano sovrapposte e continuamente cercate a colpi di click.

La definizione arriva a 5120×1440 pixel (Dual QHD), il formato è basato su una ratio da 32:9 ed il tempo di risposta arriva ad un eccezionale tempo di 1ms. Siamo all'eccellenza, insomma, ma ad un prezzo mai visto prima. Un monitor che in occasione del Prime Day scese eccezionalmente a poco più di 1250 euro ora piomba a 1099,9 euro e tende la mano a chi è disposto al grande salto.

Chi oggi vive, gioca e lavora su di un monitor tradizionale non può probabilmente comprendere cosa possa rappresentare un monitor da 49 pollici; chi già ha di fronte un Ultrawide, invece, sa quanto i pixel possano significare e pesare nel lavoro quotidiano, nei momenti di svago o nelle più disparate attività di montaggio video, produzione musicale, streaming online o cos'altro.

Le dimensioni contano. Lo sconto anche. E quando arrivano a braccetto, chi è pronto ne approfitta. Non certo un'offerta per tutti: c'è chi si accontenta e chi invece vuole il meglio, sempre. Tu sai cosa vuoi.