Samsung rilascia One UI 6.1.1: tutte le funzioni Galaxy AI

Samsung ha recentemente presentato i suoi nuovi smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Flip6 e il Galaxy Z Fold6, durante il secondo evento Unpacked dell’anno. Questi dispositivi all’avanguardia sono dotati di One UI 6.1.1, basata su Android 14, e sono già pronti per l’uso. L’aggiornamento One UI 6.1.1 porta con sé diverse nuove funzioni Galaxy AI che promettono di rivoluzionare l’esperienza degli utenti.

Portrait Studio: Crea ritratti unici con l’intelligenza artificiale

Una delle principali novità introdotte con l’aggiornamento One UI 6.1.1 è la funzione Portrait Studio Galaxy AI. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono trasformare le loro fotografie in veri e propri capolavori artistici. Portrait Studio permette di creare diversi stili di ritratto, come cartoni animati 3D o acquerelli, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale basata sul cloud. Per utilizzare questa funzione, è necessaria una connessione Internet attiva e l’accesso all’account Samsung.

Portrait Studio permette di:

Generare avatar 3D nei formati JPG, HEIC (HEIF), BMP e PNG;

Ridimensionare le immagini generate fino a 12MP;

Generare un’immagine con uno sfondo non trasparente;

Applicare una filigrana visibile nell’angolo inferiore dell’immagine al momento del salvataggio.

Sketch to Image per dare vita agli schizzi con Galaxy AI

Un’altra straordinaria funzione introdotta con One UI 6.1.1 è Sketch to Image di Galaxy AI. Questa funzione permette agli utenti di completare le loro immagini partendo da un semplice schizzo. Basta tirare fuori la S-Pen o utilizzare la propria mano per creare un disegno, e lasciare che Galaxy AI faccia il resto.

Come funziona Sketch to Image? L’utente crea un semplice schizzo accanto all’immagine originale, Galaxy AI utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per generare elementi grafici. Lo schizzo originale viene adattato all’immagine, creando un risultato sorprendente. Ad esempio, se l’utente disegna un microfono vicino alla mano di un gatto, Galaxy AI trasformerà lo schizzo in un’immagine realistica, mostrando il gatto con un microfono in mano.

Disponibilità delle nuove funzioni Galaxy AI

Le nuove funzioni di Galaxy AI, come Portrait Studio e Sketch to Image, insieme ad altre funzioni recentemente introdotte, dovrebbero essere disponibili anche per i vecchi dispositivi Galaxy supportati. Questo significa che un numero sempre maggiore di utenti potrà sperimentare le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata alla fotografia e alla creatività.