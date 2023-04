Samsung: microSD 512GB con lettore, prezzo stracciato

Non è la solita schedina: la versione da 512 GB della gamma Samsung PRO Plus è un vero e proprio concentrato di velocità e affidabilità in formato microSD. Oggi la puoi acquistare in sconto su Amazon, grazie alla promozione in corso che la porta al suo prezzo minimo storico. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche più importanti, così da capire perché si tratta di un affare da cogliere al volo.

L’occasione su Amazon: la microSD di Samsung

Perfetta per l’integrazione negli smartphone, nei tablet, nelle videocamere, nelle fotocamere e per qualsiasi altro impiego che richieda una velocità elevata nel trasferimento, è un’unità di classe 10 U3 che può raggiungere i 160 MB/s in fase di lettura e i 120 MB/s durante la scrittura. Degno di nota il design progettato in modo da resistere ad acqua, temperature estreme, raggi X, campi magnetici, cadute e usura. In dotazione anche il lettore USB-A che, di fatto, all’occorrenza la trasforma in una comoda pendrive. Ulteriori informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

Realizzata da un marchio leader nelle soluzioni di storage, la microSD da 512 GB della gamma Samsung PRO Plus con adattatore incluso si trova oggi in vendita al prezzo finale di 64,90 euro, grazie allo sconto proposto dalla promozione in corso sull’e-commerce.

Non è tutto: vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni. Ciò significa che, effettuando l’ordine ora, sarà consegnata direttamente a casa senza alcuna spesa aggiuntiva entro metà settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.