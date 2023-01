Samsung: Q4 2022 più disastroso degli ultimi otto anni

Quello da poco trascorso è stato un trimestre particolarmente difficile e travagliato per Samsung: l’azienda ha portato a casa i ricavi più bassi degli ultimi otto anni. L’utile operativo è stato infatti di 4,31 trilioni di won, ovvero 3,5 miliardi di dollari. Si tratta di un calo del 69% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno che era stato da record assoluto ed è il più basso registrato dal terzo trimestre del 2014.

Il periodo di difficoltà che Samsung (e non solo) sta vivendo è in buona parte riconducibile alla pandemia da Covid-19 che ha purtroppo creato difficoltà produttive e modificato le abitudini e lo stile di vita dei consumatori.

Nel 2021 tutti avevano necessità di un computer, un tablet oppure un TV nuovo e lo streaming video veniva sfruttato continuamente per le videoconferenze, motivo per cui i datacenter necessitavano di tantissimi chip NAD d DRAM, mentre oggi la situazione si è calmata e i settori dell’elettronica di consumo in questione sono in forte calo.

Considerando le circostanze, anche la divisone semiconduttori di Samsung, che è quella che genera maggiori introiti, è in contrazione del 24%. Per la divisione mobile si osserva invece un caldo del fatturato del 7%.

Inoltre, sono diminuiti, sebbene non di molto, pure gli utili netti, che ora corrispondo a 57,2 miliardi di dollari, ovvero un calo dell’8%.

Per il 2023 da poco iniziato, poi, le previsioni non sono particolarmente promettenti, ma questa prospettiva è relativa anche ad altre aziende. Tuttavia, l’analisi dei modelli di acquisto degli smartphone suggerisce che la domanda continuerà a polarizzarsi tra telefoni premium, come il tanto atteso e chiacchierato Galaxy S23, e quelli a basso costo.