Samsung Galaxy S23: ecco le specifiche ufficiali

Mancano pochi giorni all’annuncio dei Samsung Galaxy S23, quindi si ripete la stessa storia degli anni scorsi. Dopo le immagini ufficiali sono trapelate anche le specifiche complete dei tre smartphone. Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato tutti i dettagli sul sito WinFuture. L’evento Unpacked del 1 febbraio servirà solo per conoscere disponibilità e prezzi.

Samsung Galaxy S23: specifiche complete

Per quanto riguarda l’estetica c’è una sola novità, ovvero l’eliminazione della “gobba” del modulo fotografico posteriore. Il design dei Galaxy S23 e S23+ sarà quindi identico a quello del Galaxy S23 Ultra. Le lenti delle tre fotocamere sporgeranno singolarmente dal telaio. Il modello Ultra rimane l’unico con angoli squadrati e lati piatti, come il vecchio Galaxy Note 20 Ultra, dal quale eredita anche l’alloggiamento per la stilo S Pen.

Il Galaxy S23 ha uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione di 2340×1080 pixel, refresh rate variabile (48-120 Hz) e Gorilla Glass Victus 2. Le altre specifiche sono: processore Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 12 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottimo 2x), connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C, altoparlante stereo e batteria da 3.900 mAh con ricarica rapida da 25 Watt (wireless da 10 Watt). Il sistema operativo è Android 13 con One UI 5.1.

Il Galaxy S23+ condivide quasi tutte le specifiche. Le differenze sono: schermo da 6,6 pollici, storage da 256/512 GB e batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 45 Watt.

Il Galaxy S23 Ultra ha invece uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione di 3088×1440 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e Gorilla Glass Victus 2. Le altre specifiche sono: processore Snapdragon 8 Gen 2, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB o 1 TB di storage, fotocamera frontale da 12 megapixel, fotocamere posteriori da 200, 12, 10 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare, tele con zoom ottimo 3x e tele con zoom ottico 10x), connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C, altoparlante stereo e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45 Watt (wireless da 10 Watt).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.