Unpacked 2023, 1 febbraio: l'evento di Samsung Galaxy S23

Tutto come da previsioni: l’evento Unpacked 2023, durante il quale sarà presentata la nuova linea di smartphone Samsung Galaxy S23, andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 febbraio. Chi desidera seguirlo può impostare un promemoria per quando in Italia saranno le ore 19:00. L’annuncio è giunto direttamente dal gruppo sudcoreano, a conferma delle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. L’appuntamento è fissato a San Francisco, ma ci sarà modo di guardarlo in diretta streaming a livello globale, attraverso il sito ufficiale e mediante il canale YouTube del brand.

Samsung Galaxy S23: la data dell’evento Unpacked

Da qui alle prossime settimane arriveranno teaser, trailer e anticipazioni da parte della società, come sempre accompagnati da una valanga di rumor, leak e voci di corridoio a proposito dei modelli in arrivo sul mercato e delle relative specifiche tecniche.

Stando a quanto trapelato finora, i nuovi smartphone top di gamma potrebbero integrare un sensore fotografico da 200 megapixel (esclusivamente sulla versione Ultra, da 50 megapixel sulle altre due) e nascondere sotto la scocca l’unità Qualcomm Snapdragon Gen 2, a livello globale, così da offrire prestazioni senza compromessi. Sembra dunque ormai quasi certo l’addio alla commercializzazione delle varianti europee e asiatiche mosse da processori Exynos. Ancora, le colorazioni dovrebbero essere Cotton Flower (oro), Misty Lilac (rosa chiaro), Botanic Green (verde) e Phantom Black (nero).

Nel comunicato relativo all’appuntamento Unpacked 2023 si legge che Una nuova resa di innovazione Galaxy sta arrivando . L’obiettivo dichiarato è quello di definire un nuovo standard per quanto riguarda l’esperienza premium in ambito mobile, alzando ulteriormente l’asticella.

Concludiamo sottolineando che si tratta del primo evento in presenza per Samsung, negli ultimi tre anni. La tradizione era stata infatti interrotta all’inizio del 2020, a causa dell’esplosione della pandemia.

