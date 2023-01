Samsung Galaxy S23 Ultra: foto notturne senza eguali

Alla presentazione dell’ormai tanto chiacchierata e attesa nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S23 non dovrebbe volevi ancora molto, l’evento di presentazione pare infatti fissato per il giorno 1 febbraio. Nel mentre, le indiscrezioni al riguardo di susseguono e stando a quella più recente sembra proprio che la variante Ultra sarà in grado di realizzare foto notturne ancora migliori.

Samsung Galaxy S23 Ultra: foto notturne migliorate

La notizia proviene dal noto leaker Ice Universe, il quale avrebbe avuto accesso a una prima unità di Samsung Galaxy S23 Ultra o comunque sarebbe stato in grado di accedere alle immagini da esso catturare.

Si dice che lo smartphone sarà capace di realizzare fotografie notevoli anche al buio. Pare per l’appunto che Samsung abbia migliorato la post-elaborazione delle immagini notturne rispetto al modello Galaxy S22 Ultra attualmente ancora in carica. Lo si evince dal tweet pubblicato dall’insider, che recita come segue (riportiamo il testo in forma tradotta).

Devo sottolineare ancora una volta che la telecamera notturna dell’S23 Ultra gode davvero di una “visione notturna”.

Non vi sono tuttavia indicazioni esatte riguardo cosa comprenderanno i moduli della fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra, ma precedenti fughe di notizie parlavano di un comparto fotografico posteriore quad-lens da 108MP+12MP+12MP+2MP.

Da tenere altresì presente che in passato Ice Universe ha parlato di acquisizione in condizioni di scarsa illuminazione “notevolmente migliorate” pure per i video. Qualora così fosse davvero, si tratterà di un miglioramento che si farà indiscutibilmente notare e che dovrebbe rendere l’Ultra uno dei migliori smartphone sulla piazza per quel che concerne foto e filmati.

