Samsung Galaxy S23: ecco la data dell'annuncio

La nuova serie Galaxy S23 sarà svelata in via ufficiale l’1 febbraio 2023. È questa la data stabilita per l’evento Samsung Unpacked che vedrà protagonisti i nuovi smartphone, stando a quanto emerso dalle pagine del sito ufficiale colombiano della società. Manca ormai solo la conferma. La pagina in questione, pubblicata e poi rimossa poco dopo, non svela ad ogni modo granché a proposito di specifiche tecniche o nuove funzionalità integrate dalla gamma.

L’evento Unpacked per Samsung Galaxy S23

A proposito del comparto fotografico, nelle ultime settimane non sono mancate le indiscrezioni. Quelle più recenti fanno riferimento a un sensore da 200 megapixel presente sul modello Ultra, il più evoluto e costoso, così da poter catturare immagini senza compromessi a livello di dettagli e qualità, anche nelle situazioni di illuminazione più complesse. Le altre due incarnazioni della linea (Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus) dovrebbero invece fermarsi a 50 megapixel.

Sotto la scocca è data quasi per certa, per tutti e tre e a livello globale, la presenza dell’unità Qualcomm Snapdragon Gen 2 di ultima generazione, ponendo così fine una volta per tutti alla commercializzazione delle versioni Exynos in Europa e in Asia.

Un altro rumor emerso nei giorni scorsi anticipa quelle che potrebbero essere le colorazioni della scocca previste per la linea: Cotton Flower (una sorta di oro), Misty Lilac (rosa chiaro), Botanic Green (verde) e Phantom Black (nero).

Ne sapremo di più tra non molto: la data da cerchiare in rosso sul calendario per assistere all’evento di presentazione, Samsung Unpacked, è dunque quella dell’1 febbraio 2023. L’appuntamento dovrebbe andare in scena a San Francisco, con trasmissione in diretta streaming accessibile liberamente. La pagina responsabile del leak ha svelato anche lo slogan studiato dalla società sudcoreana per creare hype: Epic moments are approaching ovvero Si stanno avvicinando momenti epici . Staremo a vedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.