Samsung ISOCELL HP2: 200 MP per il Galaxy S23 Ultra?

Samsung ha annunciato il nuovo sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel, in grado di catturare immagini di elevata qualità, grazie alle sue caratteristiche e alle tecnologie avanzate sviluppate dal produttore coreano. Sarà quasi certamente questo il sensore che troverà posto nel Galaxy S23 Ultra, modello di punta della serie che debutterà il prossimo 1 febbraio.

ISOCELL HP2 per Galaxy S23 Ultra?

Il sensore ISOCELL HP2 utilizza lo stesso formato (1/1.3 pollici) di molti sensori da 108 megapixel. Samsung ha inserito nella stessa area 200 milioni di pixel da 0,6 micrometri. Ciò significa che la fotocamera posteriore principale degli smartphone potrà scattare immagini a risoluzione maggiore, senza incrementare la sporgenza del modulo fotografico.

Non manca ovviamente la versione Samsung della tecnologia di pixel binning, denominata Tetra2pixel. In presenza di basse luci, il sensore combina quattro pixel adiacenti per ottenere un singolo pixel da 1,2 micrometri e una risoluzione di 50 megapixel oppure 16 pixel adiacenti per ottenere un singolo pixel da 2,4 micrometri e una risoluzione di 12,5 megapixel.

Il primo pixel binning viene utilizzato durante la registrazione video a risoluzione 8K e 30 fps per limitare il cropping. ISOCELL HP2 supporta anche la registrazione video a risoluzione 4K con HDR (Smart-ISO Pro). Per l’autofocus rapido alle basse luci viene utilizzata la tecnologia Super QPD.

Per gli scatti in presenza di troppa luce è disponibile invece la nuova tecnologia Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) che riduce la sovraesposizione e migliora la riproduzione dei colori. La produzione di massa del sensore è stata già avviata, giusto in tempo per l’annuncio dei Galaxy S23 previsto il 1 febbraio.

