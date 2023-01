Samsung Galaxy S23: immagini ufficiali

Samsung annuncerà i nuovi smartphone della serie Galaxy S23 durante l’evento Unpacked previsto il 1 febbraio. Dopo diversi render apparsi online, il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato le prime immagini ufficiali del modello base che confermano il nuovo design del modulo fotografico posteriore. Ovviamente le principali novità verranno riservate al Galaxy S23 Ultra.

Il Samsung Galaxy S23 possiede un design quasi identico a quello del Galaxy S22. Come detto, la novità estetica più evidente riguarda il modulo fotografico posteriore. Il produttore coreano ha eliminato la “gobba”, pertanto le lenti delle tre fotocamere sporgono singolarmente dal telaio. Samsung ha quindi adottato lo stesso layout del modello Ultra.

Galaxy S23: This is Samsung's new flagship phone in official marketing pics (like actually from Samsung, not some very creative person on a forum and stuff, y'all know what I'm talking aboot) https://t.co/nL2STbmlX3

