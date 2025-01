Samsung punta sui robot umanoidi con Rainbow Robotics

Samsung ha appena fatto un passo importante nel mondo della robotica. Ha acquisito Rainbow Robotics per creare robot umanoidi all’avanguardia. La startup è stata fondata da un team di ricercatori del prestigioso KAIST nel 2011. È nota per aver progettato i primi robot bipedi della Corea del Sud.

Samsung aveva già acquisito una prima quota dell’azienda nel 2023 (del 14,7%). Ma ora ne è diventata la maggior azionista. L’azienda ha investito 181 milioni di dollari.

Samsung acquisisce il 35% di Rainbow Robotics per sviluppare robot umanoidi avanzati

Rainbow Robotics diventerà una sussidiaria di Samsung Electronics. Lo scopo è rafforzare le sue basi nello sviluppo di tecnologie robotiche avanzate per robot collaborativi, robot manipolatori mobili a doppio braccio e robot mobili autonomi per attività di automazione della produzione e della logistica, nonché AI per robot umanoidi. Rainbow Robotics si espanderà anche nei mercati esteri attingendo all’infrastruttura di vendita globale di Samsung.

Samsung formerà inoltre un consiglio di sinergia con Rainbow Robotics per rafforzare la leadership nel settore dei robot avanzati a livello globale. Il consiglio dovrebbe fungere da ponte per favorire la crescita di entrambe le aziende sviluppando le future tecnologie robotiche e le strategie di core business e identificando e valutando la domanda del mercato.

Chip AI per robot umanoidi

Samsung ha creato un ufficio dedicato alla “robotica futura” per guidare lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della robotica. Questo nuovo dipartimento si occuperà di progettare i robot di nuova generazione, inclusi i robot umanoidi. L’obiettivo sarà duplice. Da un lato, rivoluzionare gli standard esistenti, e dall’altro trasformare la robotica in un settore strategico capace di trainare la crescita dell’azienda.

Il dottor Jun-Ho Oh, membro fondatore di Rainbow Robotics (dalla quale si è ritirato) e professore onorario al KAIST, sarà consulente di Samsung e capo del Future Robotics Office.