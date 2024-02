Il monitor smart di Samsung a -100€ (AFFARE Amazon)

Ha in dotazione un telecomando e gli altoparlanti integrati che lo rendono perfetto anche per lo streaming di film e serie, ma non solo, può essere utilizzato anche per controllare la smart home attraverso lo hub dedicato. Il Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici oggi è proposto da Amazon con 100 euro di sconto rispetto al listino. Vediamo quali sono i suoi punti di forza più importanti, che gli sono valsi un voto medio molto alto (4,4/5 stelle) assegnato da oltre 1.300 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce.

Super sconto per Samsung Smart Monitor M5: -100€

A conti fatti, più che uno schermo tradizionale è una Smart TV con applicazioni preinstallate per la visione dei contenuti da Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+. Detto questo, svolge in modo ottimale anche tutte le funzioni di uno monitor tradizionale per il lavoro e per il gaming, con risoluzione Full HD, tecnologia HDR10, modalità Modalità Eye-Saver e Flicker-Free per ridurre l’affaticamento degli occhi, porte HDMI e USB, supporto al Cast e al mirroring. Tutti gli altri dettagli sono nella scheda completa, mentre l’immagine qui sotto ne mostra il design, elegante e caratterizzato da un pannello con bordi sottili.

Al prezzo finale di 199 euro, invece di 299 euro come da listino Samsung, il modello da 27 pollici della famiglia Smart Monitor M5 è un ottimo affare da mettere sulla scrivania. Lo sconto di 100 euro è applicato in automatico dall’e-commerce.

Non è tutto: effettuando subito l’ordine, Amazon assicura la spedizione gratuita, la consegna a domicilio già entro domani e uno sconto del 33% sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC. Bisogna aggiungere altro?