Samsung Smart Monitor M5 è un hub: Office, streaming e gaming (-15%)

Non un semplice monitor ma bensì un hub che riunisce ciò di cui hai bisogno al suo interno. Lo straordinario Samsung Smart Monitor M5 è il dispositivo che sulla scrivania fa la differenza. Ottimo e con qualità elevata oltre a vantare una caratteristica che ormai è rarissima: lo speaker integrato. In offerta con sconto del 15% su Amazon, lo puoi acquistare senza alcun dubbio. Mettilo in carrello a soli 219,90 euro anziché 259,11 euro e fallo subito tuo.

Rendere la tua scrivania la più ottimizzata possibile è realtà con i giusti prodotti a tua disposizione. Il Samsung Smart Monitor M5 è uno dei dispositivi migliori che potresti scegliere soprattutto se vuoi avere a disposizione non un semplice pannello che colleghi al tuo computer fisso ma bensì un prodotto da utilizzare in diverse modalità. È un vero e proprio Hub perché concentra il suo interno tante funzioni che nel quotidiano tornano estremamente utili. Per esempio, nei momenti di svago, puoi accedere direttamente ai tuoi servizi preferiti di streaming e non fare a meno del Gaming anche se non hai a disposizione una console attraverso servizi come quello del Cloud offerti dai principali Partner.

Ma veniamo a noi, questo monitor ti mette a disposizione un pannello flat da 32 pollici. La risoluzione è super avanzata, puntando a un Full HD che non lascia da parte alcun dettaglio e rende la visione ricca sia in termini di sfumature che di esperienza globale. Puoi navigare sul desktop e tra le pagine web senza alcun problema oppure utilizzare direttamente le applicazioni Office 365 integrate all’interno del prodotto per rendere la produttività senza alcun limite. Lo speaker integrato ti offre un suono pieno e ricco di sfumature, caratteristica da non sottovalutare visto che la maggior parte dei monitor in commercio non ne vanta neanche uno. Anche sotto. Di vista della connettività, il dispositivo offre numerose soluzioni dal momento che sul pannello posteriore hai a disposizione porte HDMI e USB.

Metti un carrello a soli 219,90 euro anziché 259,11 euro su Amazon il tuo favoloso Samsung Smart Monitor M5 e non perdere neanche un secondo in più.