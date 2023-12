Samsung Smart Monitor M5 in offerta (-36%): arriva PRIMA di Natale

Ritorna un’offerta ciclica, ma per fortuna la fa giusto in tempo per Natale con tanto di consegna immediata e garantita prima della festa. Parliamo del Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici che puoi acquistare in sconto a soli 189,90 euro invece di 299. Una grande occasione da non perdere.

Samsung Smart Monitor M5 in offerta: perché è un affare

Immagina di avere uno Smart Hub direttamente nel tuo monitor: il Samsung Smart Monitor M5 ti offre esattamente questo. Con un servizio di streaming multimediale OTT integrato, puoi accedere a una vasta gamma di app per Smart TV, tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+, tutto con il semplice utilizzo del telecomando. E il meglio? Non c’è bisogno di collegare il PC.

La versatilità è la parola d’ordine di questo monitor. Con la connettività multipla, puoi naturalmente anche collegare facilmente il tuo PC, telefono cellulare o console di gioco allo Smart Monitor tramite HDMI, Bluetooth o Airplay. È come avere il centro multimediale definitivo, tutto racchiuso in uno schermo da 27 pollici.

Parlando delle specifiche, il monitor vanta una risoluzione Full HD, supporta l’HDR10 per colori vividi e dettagli nitidi. Il design sottile, elegante e senza bordi su 3 lati aggiunge un tocco di modernità al tuo spazio.

La tua salute visiva è al centro delle preoccupazioni di Samsung. Il monitor dispone delle modalità Eye-Saver e Flicker-Free, progettate per ridurre l’affaticamento degli occhi e garantirti una visione confortevole anche nelle sessioni più lunghe.

E la ciliegina sulla torta? Sarà consegnato PRIMA di Natale, rendendo questo monitor non solo un regalo tecnologico di qualità, ma anche una sorpresa tempestiva per arricchire le festività.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta natalizia. Acquista subito il monitor Samsung Smart M5 su Amazon e regala un’esperienza visiva e multimediale straordinaria a te stesso o a chi ami.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.