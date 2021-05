Un po' display, un po' tv: sconto SUPER sui Samsung Smart Monitor

Per chi si muoverà entro il 30 giugno c’è una occasione del tutto speciale a disposizione, ossia uno sconto realmente SUPER con cui portarsi in casa uno smart monitor Samsung da utilizzarsi per Netflix, Amazon Video, per il mirroring con il tablet, per ampliare il display del proprio laptop, per lavorare su Office 365 tramite il proprio smartphone e molto altro ancora. Un dispositivo unico nel suo genere, dunque, che può offrire importanti utilità in ogni casa. Se a tutto ciò si aggiunge una specialissima promozione disponibile fino al 30 giugno, ecco che l’occasione è davvero servita su un piatto d’argento.

Se stai pensando ad una nuova tv o un nuovo display, insomma, attenzione all’offerta: potresti prendere due piccioni con una fava, spendendo meno per avere di più.

Samsung Monitor, come funziona l’offerta

L’offerta è relativa a due smart monitor Samsung da 32 pollici, denominati M5 ed M7, differenziati essenzialmente dalla disponibilità un comparto audio. I due monitor hanno un OTT integrato che consente di accedere alle proprie app per l’intrattenimento senza dover passare per laptop o tablet, ma al tempo stesso il mirroring è consentito per altri contenuti. Inoltre prevedono Office 365 integrato, quindi vi si può interagire anche tramite smartphone per poter lavorare sui propri documenti online. Non serve altro che una connessione, insomma, ed il monitor esplode tutte le proprie potenzialità come display, come tv, come accessorio e come portale verso i propri film e serie tv preferiti.

Entrambi i modelli godono in questo preciso momento di un duplice sconto. Il primo è quello garantito da Amazon, che sconta del 21% il monitor M7 e del 24% il monitor M5. Il secondo sconto è quello garantito da Samsung, che promette un rimborso di 80 euro ulteriori per il modello M7 e di 40 euro per il modello M5. Non resta che fare i conti:

Il suo prezzo ufficiale (edizione 2021) è pari a 329 euro, ma grazie allo sconto del 24% è possibile trovarlo su Amazon al prezzo di 249 euro. Considerando il rimborso di 40 euro garantito da Samsung, ecco che il costo cade a soli 209 euro.

Il suo prezzo ufficiale (edizione 2021) è pari a 469 euro, ma grazie allo sconto del 21% è possibile trovarlo su Amazon al prezzo di 369 euro. Considerando il rimborso di 80 euro garantito da Samsung, ecco che il costo cade a soli 289 euro.

Entrambi i monitor sono dotati di telecomando per il controllo di app e contenuti, di Bluetooth e Airplay per il mirroring e di prese HDMI e USB-C per la connessione ad altri device. Dispositivi fortemente eclettici, insomma, per mille usi e utilità. Tutto ciò con un doppio sconto, creando una occasione irripetibile: se il rimborso Samsung è garantito fino a fine giugno, lo sconto Amazon non ha invece garanzie e potrebbe cambiare fin dalle prossime ore. Il consiglio è quello di approfittarne rapidamente, insomma, perché la doppia occasione potrebbe non durare a lungo.