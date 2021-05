Samsung Smart Monitor: produttività con 43 pollici

Samsung ha annunciato quattro nuovi Smart Monitor da 43, 32, 27 e 24 pollici. Il modello M7 da 43 pollici è il top di gamma e si aggiunge alla versione da 32 pollici, mentre il modello M5 da 24 pollici si affianca alle versioni da 27 e 32 pollici, ora disponibili anche nella colorazione bianca. Questi monitor sono adatti sia all'intrattenimento che alla produttività.

Samsung Smart Monitor per tutti

Gli Smart Monitor, introdotti a novembre 2020, vengono definiti da Samsung “do-it-all screen“, ovvero schermi che permettono di fare tutto. Si tratta di monitor con sistema operativo Tizen (lo stesso usato per le smart TV) che offrono l'accesso alle principali piattaforme di streaming (Netflix, Disney+, Prima Video e altre), ma anche a Microsoft 365 (i software sono preinstallati).

Per interagire con i monitor è possibile utilizzare il telecomando che supporta tre assistenti personali: Bixby, Google Assistant e Amazon Alexa. Gli utenti possono collegare il proprio dispositivo mobile tramite Tap View, Mirroring, Apple AirPlay 2 e Wireless DeX.

Lo Smart Monitor M7 da 43 pollici ha una risoluzione 4K (3840×2160 pixel) con supporto HDR10, connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2, tre porte USB (una Type-C), due ingresso HDMI, altoparlanti stereo e telecomando a ricarica solare. Lo Smart Monitor M5 da 24 pollici ha invece una risoluzione full HD e possiede simili specifiche (tranne la porta USB Type-C).

I due Smart Monitor M5 da 27 e 32 pollici sono identici a quelli già in catalogo. Cambia solo il colore (bianco invece di nero). Samsung non ha comunicato i prezzi. Quasi certamente arriveranno anche in Italia.